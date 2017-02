Michael Ballack heißt er, ehemaliger Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Vize-Weltmeister und mehrfacher deutscher Meister und Pokalsieger mit dem FCB. Im Interview mit der Sportbild verriet der gebürtige Görlitzer, warum er denkt, dass die Bayern bei diesem Wahnsinn bald mitmachen müssen: „Aufgrund der Entwicklung durch die hohen Fernsehgelder in England und durch das viele Geld, das in China bezahlt wird, werden die Bayern bald auch 50 Millionen Euro und mehr für einen Spieler an Ablöse ausgeben, um mit der Konkurrenz in Europa mithalten zu können".