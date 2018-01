Bald läuten die Hochzeitsglocken Paris Hilton: Wie heißt sie nach der Hochzeit?

Verlobungsring hat einen Bodyguard

Perfekt war auch der Verlobungsring, den ihr Zylka an den Finger gesteckt hat. Knapp zwei Millionen US-Dollar (1,7 Millionen Euro) hat sich Zylka den Verlobungsring für seine Liebste kosten lassen. Um ihn vor Diebstahl zu schützen, soll das Paar sogar ein eigenes Sicherheitsteam engagiert haben. Der Ring soll einem birnenförmigen Diamanten von Hiltons Mutter nachempfunden sein.

Lange will Hilton nicht mehr warten, bis sie ihrem Liebsten endlich das "Ja"-Wort geben kann. Gegenüber "Entertainment Tonight" erklärte die Hotelerbin erst kürzlich, dass sie "so schnell wie möglich" heiraten wolle und mit den Hochzeitsvorbereitungen beginnen will.

Liebe auf Umwegen

Hilton und Zylka trafen sich bereits vor acht Jahren auf einer Oscar-Party, gefunkt hatte es damals aber nicht. Erst Jahre später, im Februar 2017, entflammte die Liebe doch. "Seit unserem ersten Date wusste ich, dass es etwas Besonderes an ihm gab. Ich habe noch nie einen Mann in meinem Leben getroffen, der so treu, hingebungsvoll und liebevoll ist. Ich wusste von Anfang an, dass ich mit ihm zusammen sein wollte", schwärmt die 36-Jährige von ihrem Verlobten.