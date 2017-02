Am Mittwochabend lud die Firma Wöhr + Bauer, die das Millionen-Projekt realisiert, zu einem Bürgerinformationsabend ins Hofbräuhaus ein. Der Wappensaal war bis zum letzten Platz gefüllt, immer wieder äußerten Anwohner ihren Unmut über das Großprojekt. "Wir sind überrollt worden. Unsere Einwände wurden nicht berücksichtigt", beschwerte sich etwa ein Bewohner aus dem Knöbelblock. Zwei Nachbarn von ihm klagten über den Wegfall von Anwohnerparkplätzen. Wieder ein anderer, der Wohnungen im Knöbelblock besitzt, befürchtet, dass ihm seine Mieter jahrelang die Miete mindern werden. Wohnungsbesitzer Hajo Heinke (68) stellt das gesamte Projekt in Frage: "So eine Tiefgarage im Zentrum ist kein Schritt in die Zukunft", sagte er zur AZ. "Anstatt draußen mehr Park & Ride-Plätze anzubieten, werden Autofahrer aus dem Umland erst in die City gelockt."