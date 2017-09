An die 1.000 Maßkrüge fahren pro Stunde auf einem eineinhalb Meter langen Laufband durch eine der kleineren Spülmaschinen (die großen sind doppelt so groß). Vorne werden die Gläser 85 Sekunden lang in der Chlorlauge eingeweicht, hinten duscht ein Frischwasservorhang sie fünf Sekunden lang ab, bis sie geruchsfrei sind.

Die Idealrechnung geht dabei so: "Zweieinhalb Gramm Chlorreiniger auf einen Liter Wasser bei zweieinhalb Bar Wasserdruck", sagt Hubert Hackl, "für den ganzen Vorgang braucht's 500 Liter Frischwasser pro Stunde."

Aber den Idealzustand kriege man aber nicht permanent her in allen Zelten. Manchmal sei es eben für ein paar Minuten so, dass für’s Klarspülen zu wenig Wasser durchläuft. "Macht gesundheitlich aber nix", meint Hackl, "dann ist am Krug auch nicht mehr Chlor dran als an einem Kind, das aus einem städtischen Schwimmbad kommt. Also: Wenn der Geruch stört: Bittschön a neue Maß bestellen." Prost!

Lesen Sie hier: Streit um Bio-Hendl auf der Wiesn: Grüne gerupft