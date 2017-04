"Die meisten Angriffe ereignen sich bei Fahrkartenkontrollen", weiß der Bahn-Sprecher. Insider erzählen: "Bei der höflichen Frage nach dem Fahrschein kommt es vor, dass Kollegen Kaffee ins Gesicht gekippt wird. Sogar Geschäftsleute in Anzügen drehen immer öfter durch, wenn sie beim Schwarzfahren erwischt werden."

Petra Höll, Leiterin der Münchner Lage- und Einsatzzentrale ergänzt: "Bei Fußballspielen beantragen Zugbegleiter eine Streife, damit sie sich sicherer fühlen". Denn: Die Uniform, die Bahn-Mitarbeitern früher Status und Respekt verschafft habe, gelte kaum noch was. "Der Respekt ist weg!", bedauert Höll.

Beim Schwarzfahren erwischt – Geschäftsleute drehen durch

Zum Schutz ihrer Leute vor Eskalationen sucht die Deutsche Bahn jetzt Mitarbeiter mit eigenen Hunden: "Die Hunde sollten kniehoch sein", so Höll.

Diese Tiere würden in Sondersituationen helfen: In der Nacht, während des Oktoberfests oder in Zügen voller Fußballfans. Die Hunde werden alle einen Maukorb tragen. Für ihre Aufgabe würden sie extra ausgebildet. In Nürnberg gibt es bereits einen Einsatzhund – und auch in München: Mit seinem Belgischen Schäferhund etwa ist am Hauptbahnhof derzeit schon ein DB-Mann unterwegs.

220 Security-Leute hat die Bahn in München. Jetzt sucht sie 40 Azubis: Für eine intensive Ausbildung zur "Fachkraft für Schutz und Sicherheit". Psychologie, Konfliktbewältigung und ein Deeskalations-Training spielen hier die Hauptrolle.