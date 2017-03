Den Transportwagen bekommt der Zirkus nun zurück – Ben nicht

Doch am Mittwoch teilte das Verwaltungsgericht mit, der bisherige Halter habe auf alle Rechte an dem Tier verzichtet. Braunbär Ben darf also seinen Lebensabend auf dem Gnadenhof verbringen. Dort steht auch der Zirkuswagen, in dem das Wildtier gehalten wurde. Diesen soll der Kläger nun zurück bekommen, heißt es in der Mitteilung des Gerichts.