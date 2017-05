Tennis Laura Siegemund, die strahlende Stuttgart-Siegerin

Gegen die 23 Jahre alte Französin Mladenovic, bislang eine der erfolgreichsten Spielerinnen der Saison, meisterte der schwäbische Wirbelwind den Druck famos. Auf Angelique Kerber haben vielleicht viele als Finalistin gesetzt - oder zumindest gehofft. Möglicherweise auch auf Maria Scharapowa, deren Rückkehr nach dem Dopingvergehen glückte. Aber Wildcard-Inhaberin Siegemund? Nicht bei diesem hoch dekorierten Feld. "Das ist nicht nur eine unglaubliche körperliche und spielerische Leistung, sondern vor allem auch mental", lobte Bundestrainerin Barbara Rittner nach dem Triumph im SWR.

Die Geschichte des Endspiels spitzte sich im dritten Satz zu. Nur kurz ließ sich Siegemund irritieren, als sie bei 5:4 zum zweiten Mal wegen Zeitüberschreitung verwarnt wurde und ein wichtiger Punkt an Mladenovic ging. Ein Rückstand im Tiebreak hielt sie nicht auf. "Ich war wirklich ruhig und wusste, was ich zu tun hatte", sagte sie.

Vor einem Jahr war Siegemund mit ihrem überraschenden Finaleinzug bei ihrem schwäbischen Heimspiel plötzlich in den Blickpunkt gerückt. Über Jahre etablierteren Kräften im deutschen Damen-Tennis wie Andrea Petkovic und Sabine Lisicki hat sie den Rang abgelaufen.

In der Regel tritt sie sympathisch redselig auf, auch wenn sie bei ihrer herausragenden Serie in Stuttgart teils zurückhaltender und angespannter wirkte. Auf dem Platz spielt die Viertelfinalistin von Rio "unterhaltsames Tennis", wie Mladenovic lobte. Sie klebt nicht an der Grundlinie, sondern rückt ans Netz vor, hat ein feines Händchen für Volleys und Stopps. "Das ist schon sehr durchdacht das Ganze", sagte sie. "Ich bin mit Sicherheit eine taktische Spielerin, die die Spielzüge plant." Vieles ist aber auch Intuition.

In den ersten Monaten der Saison reihte sich frühe Niederlage an frühe Niederlage. Erst mit dem Wechsel auf Sand kam der Erfolg, schon in Charleston hatte Siegemund das Halbfinale erreicht. "Das ist oft ein ganz schmaler Grat. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie in einer spielerischen Krise bin", erklärte sie.

Stuttgart fühlt sich für sie inzwischen wie ein "Wohnzimmer" mit einem "gewissen Wohlfühleffekt" an, in dem manche Siege leichter fallen mögen. Nun ist Siegemund gefragt, ihr Selbstbewusstsein mit in die nächsten Aufgaben zu nehmen und die Ergebnisse zu bestätigen.