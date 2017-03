Zackenmützenmoos Mooswand soll Stuttgarter Feinstaub schlucken

Stuttgart - In Stuttgart wird unweit von Deutschlands schmutzigster Kreuzung von Mittwoch an eine 100 Meter lange und drei Meter hohe Metallwand mit Moosmatten behängt. Wissenschaftler gehen davon aus, dass Moos in der Lage ist, mit gesundheitsschädlichem Feinstaub belastete Luft zu reinigen. Vor allem das sogenannte Zackenmützenmoos sei besonders gut geeignet, die Schadstoffe aufzunehmen und sogar abzubauen, sagte Botaniker Martin Nebel, Moos-Experte des Naturkundemuseums in Stuttgart.