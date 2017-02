Keine Vorgeschichte 17-Jährigen im Streit erstochen - Motiv noch unklar

Mittelbiberach - Das Motiv des Angreifers ist nach der Messerattacke auf einen 17-Jährigen in Mittelbiberach in Baden-Württemberg weiter unklar. Es gebe zwischen dem 16-Jährigen und dem Opfer keine Vorgeschichte, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Warum der 16-Jährige am Samstag auf den Jugendlichen eingestochen habe, sei unklar. Es sei wahrscheinlich im Affekt geschehen.