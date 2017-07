Badegäste retten ihn nach drei Minuten Nichtschwimmer (26) geht im Garchinger See unter

Garching - Badeunfall am Garchinger See: Wie die Polizei berichtet, begab sich ein 26-jähriger Mann am Freitagabend am Nordostufer des Garchinger Sees ins Wasser. Plötzlich ging er unter, tauchte noch einmal kurz auf und war anschließend nicht mehr an der Wasseroberfläche zu sehen. Laut Polizei ist der Mann Nichtschwimmer. An der entsprechenden Stelle fällt der Boden nach einigen Metern steil ab – die Hinweisschilder am Ufer schien der Mann nicht zu sehen oder nicht zu beachten.