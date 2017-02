Bad Hair Day? Drei SOS-Tipps gegen fliegende Haare

Im Winter ist so gut wieder jeder Tag ein "Bad Hair Day". Heizungsluft, Mützen und Wollschals bringen unseren Haaren das Fliegen bei - und leider sieht das nicht mal halb so schön aus, wie es klingt. Elektrisch aufgeladene Haare, die in allen Richtungen vom Kopf abstehen, erinnern verdächtig an ein Physik-Experiment aus der Schule. Doch es gibt hilfreiche Tipps, mit denen Sie Ihren fliegenden Haaren den Kampf ansagen können.