Magnet Management, ein Vertreter für Drehbuchautoren, und der Condé Nast-Verlag haben demnach die Rechte an einer Story der Zeitung "The New Yorker" gekauft, in der das Leben des streitbaren Musikmanagers beschrieben wird. Auf dieser Grundlage soll eine limitierte TV-Serie produziert werden, die Pearlmans Aufstieg bis zu seinem Fall nacherzählt.