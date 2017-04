Back to 1988 "Roseanne": Die Kult-Comedyserie kehrt zurück

Wer ist dabei?

Demnach planen die Produzenten - übrigens die auch schon früher für "Roseanne" Verantwortlichen Tom Werner, Roseanne Barr, Bruce Helford sowie Gilbert und Whitney Cummings - eine neue Staffel mit insgesamt acht Episoden. Doch nicht nur die Drehbücher werden von alten Bekannten geschrieben. Was die Fans noch viel mehr freuen dürfte: So gut wie die ganze Originalbesetzung von damals soll bereits mit an Bord sein. Neben Barr sind das John Goodman (64, "The Big Lebowski" ) als ihr Ehemann Dan Conner, Sara Gilbert (42) als Tochter Darlene, Laurie Metcalf (61) als Roseannes Schwester Jackie und viele mehr. Auch "The Big Bang Theory"-Star Johnny Galecki (41) soll in einer Gastrolle in dem Remake wiederkehren.