Mit diesem kirchlichen Vergleich kritisiert Schießler die Zeit seit dem Einsteigen Ismaiks bei den Löwen. Denn jetzt zu trauern sei nur sinnvoll, wenn man wie um einen Geliebten trauere. "Das Trauerspiel der letzten Jahre aber wird wohl kein eingefleischter Fan als seine Geliebte bezeichnen können. Erinnern wir uns doch lieber an die früheren besseren Tage, an den damaligen Aufstieg von der Regionalliga in die 1. Liga und sammeln wir aus den Träumen neue Kräfte für einen dringenden Neuanfang", so Schießler.

Und der Pfarrer appelliert mit blumigen Worten an alle Löwen-Fans, dem Verein die Treue zu halten: "Gerade in der Not braucht man Freunde, oder wie Jesus von Nazareth sagt: Die Kranken zu heilen bin ich gekommen, nicht die Gesunden!"

