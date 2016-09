Alec Baldwin (58, "Wenn Liebe so einfach wäre" ) ist wieder Papa geworden. Der Schauspieler und seine Ehefrau Hilaria (32) gaben über ihre Social-Media-Accounts bekannt, dass ihr drittes gemeinsames Kind auf die Welt gekommen ist. "Wir freuen uns sehr, euch unser neues Baby vorzustellen", schrieb die 32-Jährige auf ihrem Instagram-Account zu einem Foto, dass sie gemeinsam mit ihrem frisch geborenen Sohn zeigt. Auch den Namen verriet sie: Leonardo Ángel Charles Baldwin. "Es war so ein besonderer Tag ihn in diese Welt zu bringen."