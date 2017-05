Baby-Boom, Teil 2 Die Mütter-Koalition und ein Spielzimmer im Bundestag

Wenn es um kleine Kinder, lange Abendsitzungen und Babysitter geht, sind Parteien nicht so wichtig. Mütter im Bundestag haben ähnliche Probleme, ob sie nun zu CDU oder SPD, Linken oder Grünen gehören. Und sie arbeiten gemeinsam an der Lösung: Die Initiative "Eltern in der Politik" stellt an diesem Mittwoch ein neues Spielzimmer im Reichstagsgebäude vor. Dort können Abgeordneten-Kinder während der besonders langen Debatten an Donnerstagen und während Sondersitzungen spielen und schlafen.