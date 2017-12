In Teil eins der Serie stellt die AZ den 1860-Torhütern ein Zwischenzeugnis aus.

Marco Hiller

Der 20-Jährige überzeugte Bierofka im Sommer von seinen Qualitäten und avancierte zur neuen Nummer eins. Anfängliche Unsicherheiten, doch schon nach einigen Wochen von Bierofka geadelt: "Er hat einen extremen Sprung nach vorn gemacht, auch von der Ausstrahlung her. Er ist mittlerweile viel ruhiger. Auf der Linie ist er Weltklasse." Auch in den AZ-Einzelkritiken war er mehrfach bester Löwe. In Eins-gegen-eins-Duellen konnte der 1,88 Meter große Schlussmann regelmäßig punkten. Steigerungspotenzial: beim Herauslaufen und mit dem Ball am Fuß. Neben dem Platz ruhig wie professionell. Bilanz: 22 Liga-Einsätze, 16 Gegentore, elf Spiele ohne Gegentreffer. Bierofka: "Marco hat es sehr gut gemacht, aber er darf sich nicht ausruhen."

AZ-Note 2

Alexander Strobl

Neulöwe vom TSV Buchbach und Sechzigs Cup-Keeper. Hütete in allen drei Toto-Pokalpartien gegen den SV Neuburg (4:0), den TSV Dorfen (7:0) und den FC Unterföhring (4:0) das Tor. Agierte dabei gegen jeweils überforderte Gegner insgesamt ordentlich, wobei dem schlagfertigen Österreicher ab und an die fehlende Spielpraxis anzumerken war. Unglückliche Partie: das DFB-Erstrundenduell gegen den FC Ingolstadt 04 (1:2) mit einer teils guten Leistung – und Patzern bei beiden Gegentoren. Im Winter geht der Konkurrenzkampf wieder los. Bierofka: "Ich setze mich mit allen Torhütern zusammen. Dann erkläre ich, wie ich die Situation sehe." Strobl dürfte er dabei nicht als ersten Anwärter für den Löwen-Kasten sehen. Wird wohl weiter nur durch Einsätze für die U21 in der Bayernliga etwas an seinem Reservistendasein ändern können.

Note 4

Hendrik Bonmann

Neuzugang von Borussia Dortmund mit Drittliga- und Roman-Weidenfeller-Erfahrung. "Hendrik hat einen Dreijahresvertrag, es ist ein Transfer für die Zukunft", so Bierofka über den Keeper, der bereits früher hätte Löwe werden sollen. Nach seinem Syndesmosebandriss dauerte es allerdings, bis ihn der BVB ein Vierteljahr später aus dem Vertrag ließ. Noch ohne Einsatz unter Bierofka, durfte in fünf Partien mit der U21 Spielpraxis sammeln. Bierofka ließ sich von Wolfgang Schellenberg ein "sehr gutes Debüt" bescheinigen und wird in der Vorbereitung genau hinsehen, inwieweit der ambitionierte Keeper ("Ich habe meinen Vertrag in Dortmund nicht aufgelöst, um hier auf der Bank zu sitzen") die Qualitäten hat, Hiller zu verdrängen. Bierofka: "Es geht von Null los."

Ohne Note

