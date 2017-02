Lesen Sie hier: Die dekadenteste Stellenanzeige des Jahres!

So entstehen in der Metzgerei Gaßner jeden Tag 2000 Würste. Das Wichtigste aber fehlt noch: Bisher haben die Würstl nämlich eher eine schweinchenrosa Färbung. Deshalb geht’s jetzt in einen der großen, metallenen Brühkessel, die in einem dampfigen Raum stehen. 30 Minuten müssen sie hier im heißen Wasser schwimmen – dann sehen sie aus, wie sie Zuschauen sollen und werden sofort in einem großen Kühlbecken abgeschreckt. Fertig ist die Weißwurst.

Der Innungs-Metzger ist die Weißwurst mit Messer und Gabel

"Das wichtigste Qualitätsmerkmal ist die Frische", sagt Andreas Gaßner. Er bekommt sein Fleisch vom Münchner Schlachthof. Schweinefett statt Rind. Und natürlich der Kalbanteil. In den Supermarktwürsten werde nur Schwein verarbeitet. "Vor allem aber die Liebe in der Herstellung, mit Herz und Verstand.“ Und wie isst er seine Weißwürste am liebsten? "Mit Messer und Gabel. Einmal in der Mitte durchschneiden, noch mal hälfteln und die Wurst vorsichtig rauslösen."

Na dann: An Guadn!