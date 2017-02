AZ verlost Eintrittskarten Messe "Free": Reise, Erholung, Freizeit - ab in die Urlaubsvorfreude

Wassersport

Die größte Neuerung im Wassersport-Bereich ist eine naturgetreue Seenlandschaft mit 1200 Quadratmetern Fläche: Hier kann man nun das Stand-Up-Paddling (SUP), das im vorigen Jahr erstmals auf Luftkissen möglich war, kostenlos auf dem Wasser testen. Wer schon sicher steht, kann sogar SUP Yoga oder SUP Fitness machen.

In einem zweiten, abgetrennten Bereich kann man eine Probefahrt mit verschiedenen Kanu-Modellen machen. In der SUP Welt erfährt man auch, wo es in Bayern Boards zur Ausleihe und Kurse gibt.