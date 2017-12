AZ-Umfrage Das Promi-Silvester: Wo und wie die Stars feiern

Jürgen Tarrach, Schauspieler: "Wir trauen uns an Silvester nicht raus (lacht), sondern feiern zu Hause in Potsdam. Mit meiner Frau, den Kindern und allen Nachbarn. An Silvester gibt es bei uns Linsensuppe nach einem italienischen Rezept, die ich selbst zubereite. Sie wird erst nach Mitternacht serviert. Dahinter steckt ein italienischer Brauch: Es steht für Geld – und das kann man ja immer brauchen. Wir haben es nett an Silvester."