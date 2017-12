AZ-U5-Stipendium für 27.000 Euro Diese 15 Entwürfe sind in Runde zwei

München - Mama sagt: Lern' was Gscheites, dass was aus dir wird! Deshalb sucht die Abendzeitung jetzt den kreativsten Münchner und schickt sie oder ihn zum Studieren. Und zwar an die Design-Akademie U5 in München – die "Talentschmiede Nummer eins in Deutschland" (Zitat: Jean-Remy von Matt, Gründer der Agentur Jung von Matt). Der Wert des Studiums, das über sechs Semester geht und im März 2018 beginnt: 27.000 Euro! Da greift man doch gern zum Zeichenstift!