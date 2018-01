Audi A4 Avant - ein Leistung und Komfort in allen Lebenslagen

Noch kompakte Ausmaße (Länge/Breite/Höhe 4,72/1,84/1,43 Meter) und ziemlich kräftiger Motor mit Achtgang-Tiptronic und Allradantrieb – in dieser verführerischen Konstellation trat der AZ-Testwagen an. Konkret: Unter der schicken Haube war der Dreiliter-TDI mit 272 PS in Einsatz, der dank seiner sechs Zylinder, des kräftigen Drehmoment-Maximums von 600 Nm schon ab 1.500 U/min und seiner sehr gepflegten Umfangsformen ein echter Quell der Freude für alle Freunde der geschmeidig-dynamischen Fortbewegung ist. Er zieht das 1,8-Tonnen-Gefährt mit Lust und Freude aus dem Drehzahlkeller und in Windeseile etwa an der Autobahn-Auffahrt in den fließenden Verkehr, er lässt sich innerorts schön niedertourig im hohen Gang bewegen und steht immer parat, um sein Bestes zu geben. Das schaut dann in nackten Zahlen so aus: 0 bis 100 km/h in 5,4 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 250 km/h. Im Vergleich mit dem gleich motorisierten großen Bruder A6 Avant kann der A4 seinen Gewichtsvorteil beeindruckend einbringen – er ist doch noch einen ganzen Tick flotter und agiler.

Dazu passen auch das Fahrwerk und die Möglichkeit, die Abstimmung auch des Motors und der Lenkung per Tastendruck auf die jeweilige Situation einzustellen. Ob Economy-, Comfort-, Normal- oder Sportmodus – der Audi macht immer eine gute Figur und lässt auf Wunsch durchaus auch Sportwagen-Fähigkeiten durchschimmern. Das Ganze wird dann gekrönt von einem adäquaten Testverbrauch von 7,8 Litern Diesel pro 100 Kilometer. Auch das ist ein interessanter Beitrag zur aktuellen Selbstzünder-Debatte.

Dass der A4 einen Adblue-Tank verbaut und die aktuell bestmögliche Abgasreinigung realisiert hat, ist auch angesichts des Grundpreises für den stärksten A4 Avant 3.0 TDI Quattro von 51.300 Euro eigentlich selbstverständlich. Und es ist keine Überraschung, dass sich auch dieses Modell mit den vier Ringen noch ordentlich aufrüsten lässt. Der AZ-Testwagen repräsentierte beispielsweise einen Wert von knapp 75.000 Euro. Aber der war dann auch so etwas wie ein Rundum-Luxus-und Sicherheits-Paket auf Rädern.

Wer noch mehr PS unter der Haube will, für den ist vielleicht dieser Test interessant:

