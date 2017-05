AZ testet den Doppel-Jubilar Fiat 500: Ganz schön sexy mit 60

Serienmäßig hat der Fiat 500S das Entertainmentsystem namens Uconnect mit 7-Zoll-Touchscreen samt Bluetooth-gesteuerter Freisprechanlage an Bord, der Testwagen war auch noch mit digitalem Radioempfang und TomTom-Navi ausgestattet. Die Bedienung per Touchscreen und über die Tasten im Lenkrad ist etwas gewöhnungsbedürftig, man muss üben, um auf Anhieb den passenden Radiosender oder die gewünschte Anzeige des Bordcomputers hinzukriegen. War der richtige Musiksender gefunden, begann das Audio-Vergnügen auf hohem Niveau – dank der ebenfalls optionalen Hifi-Anlage, die mit den Soundspezialisten von Beats by Dr. Dre entwickelt wurde und satte 440 Watt Musikleistung ins überschaubar große Innere pustet.



Die Armaturen sind nicht nur schick, sondern auch bedienunsgfreundlich, der Schalt-Knubbel liegt angenehm hoch. Foto: Rudolf Huber.

Wegen des Motorsounds wäre so viel Power gar nicht nötig gewesen, denn der kleine 1,3-Liter-Diesel des Testwagens knurrt nur im kalten Zustand vernehmlich, hält sich dann aber akustisch angenehm zurück. Als Manko stellte sich sein ausgeprägtes Turboloch heraus, das beispielsweise elegantes Einfädeln in den fließenden Verkehr deutlich erschwert und im Alltag ziemlich nervt. Einmal in Fahrt, macht der Selbstzünder seine Sache gut, bringt dank der für dieses kleine, nur gut eine Tonne schwere Auto ordentliche 95 PS so richtig Schwung in die Sache. Für Zahlen-Fans: 0 bis 100 km/h in 10,7 Sekunden, Spitze 180 km/h – und das fühlt sich dann keineswegs an wie der Ritt auf der Kanonenkugel. Der Durst hielt sich in Grenzen, im Schnitt genehmigte sich der kleine Diesel, auch weil's einfach so viel Spaß macht, flott unterwegs zu sein, 5,1 Liter.

Der Kofferraum fasst 185 bis 550 Liter, das reicht für einen Stadtflitzer mit Überland-Talenten aus. Dass es im Fond eher eng zugeht, ist angesichts der Außenlänge von 3,57 Meter keine Überraschung, vorne fühlen sich Passagiere mit Normal-Statur durchaus wohl. Mindestens 12.590 Euro muss man aktuell für den Einstiegs-500er mit 69 PS-Benziner bezahlen, der Diesel ist ab 18 550 Euro zu haben, in der Version S ab 19.050 Euro.