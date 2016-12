AZ-Test Audi A3 Sportback TDI Kompakter mit Premium-Anspruch

München - Seit dem Sommer ist der A3 in aktualisierter und aufgefrischter Form zu haben. Beim Facelift haben die Ingolstädter vor allem die Innenausstattung und das Angebot an Assistenzsystemen auf den neuesten Stand gebracht. Beim AZ-Testwagen, einem arablauen Sportback, war das nach dem Einsteigen auf den ersten Blick am volldigitalen und virtuellen Cockpit für 460 Euro Aufpreis zu erkennen. Es zeigt die wichtigsten Informationen auf einem Bildschirm mit stolzen 12,3 Zoll und blendet ganz simpel per Druck auf zwei Tasten und ein Scroll-Rädchen am Lenkrad zwischen Tacho und Drehzahlmesser beispielsweise die Navi-Karte, die Handy-Anrufliste oder die Radiosender ein. Das Urteil: Eine sehr simple und effektive Art der Bedienung mit nur geringer Ablenkung. Die Struktur des MMI-Terminals auf der Mittelkonsole wurde vereinfacht und der von Smartphones angeglichen. Das MMI Radio plus mit dem elektrisch ausfahrenden Sieben-Zoll-Monitor ist seit dem Facelift serienmäßig an Bord, die Konnektivität ist auf dem aktuellsten Stand. Wer fest installiertes Navi, Simkarte, Digitalradio und das feine Bang & Olufsen-Soundsystem an Bord haben will, muss nochmal zusätzlich investieren. Von den Beifahrern sehr geschätzt wird der Audio-Bedienknopf neben ihrem linken Knie - weil sie nämlich mit Drehen, Drücken und Schieben ganz einfach das Unterhaltungsprogramm steuern können.