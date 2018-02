Erinnern wir uns – in den 70ern gab es Autos in den knalligsten Farben. Grellorange, Froschgrün, ein Gelb, hinter dem sich jeder Zitronenfalter verstecken musste. Heute ersetzt durch feuriges Grau. Ja, und die Autos aus den 70ern standen dann Anfang der 80er gebraucht in Trudering. Mehr oder weniger fahrbereit, mehr oder weniger schön. Dazwischen dicke Amischlitten, die dann später abendelang die Leopoldstraße rauf- und runterfuhren. Wenn sie denn fuhren. Eine Garantie auf die Gebrauchten gab es nicht – und wenn, endete sie spätestens nach der Barzahlung mit dem Verlassen des Geländes.