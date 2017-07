AZ-Stadtspaziergänger Unterwegs mit einer Kaminkehrerin: Andern mal aufs Dach steigen

Auf der Straße angefasst

Seit 1985 ist sie im Beruf und seit 2004 selbstständig in dem Bezirk 51. Sie kennt ihre Kunden seit vielen Jahren. So schmiert ihr ein Schauspieler immer ein Marmeladenbrot, kocht Kaffee, wenn sie kommt. Oft wird sie auf der Straße angesprochen und angefasst. Als wir über die Straße gehen, berührt sie eine junge Mutter, die dann mit ihrer Hand ihr Baby im Kinderwagen anfasst. Kaminkehrer gelten als Glücksbringer. Und das kommt daher: Durch verstopfte Kamine brannten früher viele Häuser ab – und erst als die Kamine gereinigt wurden, hörte das auf. So freut man sich seit damals, wenn man einen Kaminkehrer, oder in diesem Fall eine hübsche Kaminkehrerin, sieht.

Natürlich ist die Arbeit auf dem Dach nicht der ganze Beruf. Viel muss sie wissen über Heizarten, von den Kachelöfen aus der vorletzten Jahrhundertwende, bis zu den modernen Blockheizwerken. Über Öl, Gas und alle anderen Heizmaterialien.

Zwei Mal in sieben Jahren muss sie zusätzlich die Feuerstätten in den Wohnungen überprüfen. Das ist Pflicht, wenn auch manchmal lästig für die Bewohner. In den letzten Jahren haben Schwedenöfen wieder Einzug in viele Wohnungen gehalten und Ittlinger rät, nur gut getrocknetes, nicht lackiertes Holz zu verwenden. Keinesfalls dienen diese Öfen zur Müllverbrennung.

Petra Ittlinger steigt gut gelaunt auf ihr Radl, mit dem sie bei jedem Wetter in ihrem "Revier" unterwegs ist – und saust zum nächsten Einsatz.