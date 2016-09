Lesen Sie auch: Bilder - Isar-Nächte wie diese

50 Lastwagen – alle voll mit Sonnenblumen

Für die Ausstellung "Chris Bleicher – Bruder van Gogh“ bemalte sie einen Sarg, ihren Sarg, mit gelb leuchtenden Sonnenblumen. Für die gleiche Ausstellung beauftragte Chris im Vorfeld einen Bauern, zwei Felder mit Sonnenblumen anzupflanzen, denn für die Vernissage zur Ausstellung im Forum der Technik des Deutschen Museums benötigte sie damals 14.000 der Blumen, die sie in einer Nacht aufbaute.

"Leider hatte ich mich mit der Stammdicke der Blumen verschätzt, und so waren es 50 Lkw-Ladungen, die benötigt wurden, um die Blumenpracht zu transportieren“ erzählt sie. Chris Bleicher denkt groß. So ist die Welt ihre Ausstellungsfläche – und ihre Ausstellungs-Chronik liest sich entsprechend wie ein Weltatlas.

"Mit meinen Arbeiten möchte ich die Fantasie beflügeln“

Auf die Frage, wie sie sich bezeichnen würde, antwortet sie "Neon- und Performance-Künstlerin“ , aber wenn das zu lang sei, "schreib einfach Neonkünstlerin“. Nicht zu lang, eher zu kurz ist die Bezeichnung, denn als sie mich durch die Ausstellungsräume führt, bin ich erschlagen von der Vielfalt.

Sie erzählt von sich selbst: "Meine Kunst ist meine Obsession und wird inspiriert, etwa von meinen vielen exotischen Reisen: Afrika, Kanada, China, Karibik, Mittel- und Südamerika, Südsee, Thailand und die USA“, sagt sie. "Mit meinen Arbeiten möchte ich Lebensfreude ausdrücken, mit Farben und Formen positiv beeinflussen, die Fantasie beflügeln.“ Bleicher weiter: "Ich glaube an Exotik, Erotik, Ökologie und Humor; dies wiederum verbunden mit Experimenten.“

Und so sehen die Räume aus. Im Flur der Torso einer übergroßen Jaguar-Figur, die restlichen, auseinandergenommenen Teile in einem der Räume. Bunte Plastiken, Bilder, versehen mit noch bunteren Neonlichtern. Jeder soll sich ihre Kunst leisten können, so gibt es auch Kunstwerke für durchaus kleines Geld. Langeweile kennt Chris Bleicher nicht, sie sprüht voller Ideen. Ihr nächstes Projekt? Eine riesige Auftragsarbeit, die sie sicher den ganzen Herbst über beschäftigen wird.

