AZ-Stadtspaziergänger Münchner Marionettentheater: Wo die Puppen tanzen

Als Kind zog er mit seinen Eltern in die Nähe des Theaters und als er sich eines Tages die Nase an den Fensterscheiben platt drückte, kaufte er sich spontan für 55 Pfennig eine Eintrittskarte. Nach der Vorstellung war die Leidenschaft vollends geweckt. Von da an kam er regelmäßig. In den Vorstellungen hatte er stets einen Block dabei und malte das Bühnenbild ab. Zu Hause bastelte er daraus ein kleines Modell. Meist war er eine Stunde vor Beginn der Vorstellung dort, denn durch zwei Fenster konnte man in die Werkstatt spechten.