AZ-Stadtspaziergänger Der Arnulfpark: Eine kleine Stadt in der Stadt

Maxvorstadt - Früher war es bloß der Containerbahnhof, das Gelände entlang der Bahnstrecke zwischen Hacker- und Donnersbergerbrücke. Danach wurde es zum Flohmarktgelände. Viele Jahre lang herrschte an Wochenenden reges Treiben. Das Angebot war groß. Ein Händler warb damals mit der Aufschrift „Ich habe alles, was Sie brauchen. Was ich nicht habe, brauchen Sie nicht.“