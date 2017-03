AZ-Stadtspaziergänger Das Univiertel: Wo die Stadt bunt ist

Im ehemaligen Programmkino Türkendolch am Georg-Elser-Platz findet sich heute das Café Zeitgeist.

Weiter die Türkenstraße runter die legendäre Firma Arri (Arnold und Richter), Entwickler und Hersteller von Filmkameras und Filmlicht. Kaum eine Hollywoodproduktion, die ohne Arri Produkte auskommt. Auch 2017 erhielt Arri wieder einen Technik-Oscar.

Vor Jahren wohnte ich ums Eck in der Adalbertstraße, direkt gegenüber der Pizzeria Mario, und konnte aus dem Fenster mit vier gestreckten Fingern an einer Hand dem Pizzabäcker gegenüber signalisieren, dass ich eine Quattro Stagioni zum Mitnehmen möchte. Er winkte zurück, wenn sie fertig war. So konnte ich die Wartezeit unten an der Kasse und während des Backens umgehen und die dampfende Köstlichkeit dann doch ganz schnell nach Hause tragen.

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr Sigi Müller