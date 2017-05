Auch die Niederlagen der Araber gegen Israel in den Kriegen 1948 und 1956 wirkten noch immer nach. Sie seien fest entschlossen gewesen, mit der israelischen Armee abzurechnen, schreibt der Oxford-Historiker Eugene Rogan. Nasser tat das, was ihm schon früher Erfolge beschert hatte: Er begann ein politisch-diplomatisches Pokerspiel. Als im Frühjahr 1967 die Spannungen mit Israel wuchsen, ordnete er an, dass seine Truppen auf die Sinai-Halbinsel marschieren, wo UN-Truppen als Puffer zu Israel stationiert waren. Diese zogen auf Nassers Geheiß ab. Schließlich ließ er die Straße von Tiran für den Schiffsverkehr sperren. Der israelische Hafen Eilat war damit isoliert.

Der Krieg als eine Folge von Missverständnissen

Aber wollte Nasser wirklich einen Krieg? Nicht um jeden Preis. Ägyptens Armee war zu diesem Zeitpunkt durch den Krieg im Jemen ausgelaugt. Doch Ägyptens Präsident war zugleich unter Zugzwang, weil seine Glaubwürdigkeit und sein Anspruch auf Führerschaft in der arabischen Welt auf dem Spiel stand, wie Rogan schreibt. Er dürfte darauf gehofft haben, einen diplomatischen Erfolg zu erzielen, indem er nach außen Stärke zeigt. Unter dem Jubel der Massen ließ er Panzer und Soldaten in einer Parade öffentlich durch Kairo ziehen. Am Ende war der Krieg "das Ergebnis einer Politik von Fehlkalkulationen, Missverständnissen und fehlender Kommunikation zwischen Tel Aviv und Kairo", wie Historiker Mejcher schlussfolgert. Nasser selbst bezahlte einen hohen Preis. Nach der vernichtenden Niederlage erklärte er am 9. Juni über das Radio seinen Rücktritt. Massendemonstrationen, die seinen Verbleib forderten, hielten ihn zwar noch an der Macht.

Drei Jahre später aber starb er. Mit dem Sechs-Tage-Krieg verloren sein arabischer Sozialismus und sein Pan-Arabismus, lange die führenden politischen Ideen im Nahen Osten, ihre Strahlkraft. Sogar Nasser selbst, jahrzehntelang ein Held der Massen, musste Spott ertragen. Historiker Rogan sieht eine "Vertrauenskrise gegenüber den arabischen politischen Führern". Die Niederlage ließ ein Vakuum zurück, das gefüllt werden musste. In dieser Leere konnte sich der politische Islam ausbreiten, nicht zuletzt dessen radikalste Variante, der Dschihadismus. Für den US-libanesischen Autor Fawaz Gerges ist der Sechs-Tage-Krieg gar das Schlüsselerlebnis, um den Aufstieg des islamischen Extremismus zu erklären. So führt eine Verbindungslinie vom Sinai zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS), die heute weltweit Menschen terrorisiert.