AZ-Spaziergänger zu Besuch Sissi Perlinger: Laut. Leise. Knallbunt!

Einen Teil des Jahres lebt sie in Goa und ist fasziniert von der Vorstellung der Inder, dass dieses Leben nur eins von ganz, ganz vielen ist. Sie liebt ihren Beruf auch, weil sie dort eben alle Seelenaspekte ausleben kann. Die kleine graue Maus, die stolze Pfauin, das glückliche Schwein und, und, und...

Im vergangenen Jahr feierte sie ihr 30. Bühnenjubiläum. Tänzerin war ihr erster Plan, singen kam dazu, dann kamen immer mehr Filmangebote. Sie bereitete sich in Los Angeles und New York auf ihre Rollen vor, gab teilweise mehr Geld aus, als sie einnahm – aber es zahlte sich aus. Sie bekam viele Preise, unter anderem den Grimme-Preis in Gold, merkte aber bald, dass Schauspielerei auf Dauer nicht ganz so ihre Welt ist. Sie will lieber frei und kreativ sein. Einen weiteren Teil des Jahres lebt sie auf Ibiza, aber weder in Indien noch auf Ibiza liegt sie am Strand. Sie arbeitet, übt, schreibt, meditiert und komponiert ihre Musik.

Seit zwei Jahren hat Sissi Perlinger eine englische Comedyshow, die sie in Indien und auf Ibiza spielt. Die Abende sind philosophischer als bei ihren deutschen Shows, wo schon in jedem zweiten Satz eine Pointe stecken muss. Nein, da geht es eher um Lebenshilfe für junge Leute, um Verhütung, Hormone, so etwas in der Art. „Ein schräger Vogel bin ich nur in Deutschland“, sagt Sissi Perlinger und freut sich diebisch.

Wer den schrägen Vogel mal anschauen will: Am 13. und am 29. Mai spielt sie im Lustspielhaus. Sehenswert!

In diesem Sinne eine schöne Woche,

Ihr Sigi Müller