Dieser Song von Michael Jackson war im März 1992 auf Platz drei in den Billboard-Charts – und er passt zu dem Denkmal am Promenadeplatz. Als Jackson am 25. Juni 2009 starb, legten einige Fans Blumen am Denkmal von Orlando di Lasso am Promenadeplatz, direkt vorm Bayerischen Hof, nieder. In diesem Hotel war Michael Jackson abgestiegen, wenn er in München war.