AZ-Service MVG: Das ist der Fahrplan für die Silvester-Nacht

So fahren Busse und Trambahnen in der Silvesternacht

Die Nachtbusse und Nacht-Trambahnen fahren in der Silvesternacht ebenfalls ohne Pause – und das sogar alle 15 Minuten (Ausnahme: N80/N81 fahren stündlich). Der Stadtbus 100 muss ab 23 Uhr umgeleitet werden. Der Grund sind die Feierlichkeiten am Friedensengel, wo sich traditionell gegen Mitternacht besonders viele Münchner versammeln. Ab etwa 23 Uhr wird der 100er – die Museumslinie – deshalb umgeleitet. In Fahrtrichtung Ostbahnhof werden die Haltestelen Reitmorstraße/Sammlung Schack und Friedensengel/Villa Stuck um einige Meter verlegt. Näheres ist Aushängen an den Haltestellen zu entnehmen.