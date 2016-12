AZ-Serie zu Sigi Sommer "Blasius, der Spaziergänger": La Paloma

Die Wieslbergerin weist das Ansinnen entrüstet zurück: „Wos, so a arms Viechal ko ma do net einfach umbringa, Frau Reiter - und dro is ja aa nix“, fügt sie nachdenklich hinzu. Dann legt sie das Täubchen in ihre blaugestreifte Schürze und verschwindet im Hausgang.