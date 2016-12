AZ-Serie zu Sigi Sommer "Blasius, der Spaziergänger": Der Sängerkrieg in der Hirschau

AZ-Serie "Blasius, der Spaziergänger": Die große Hunger-Kur

Ein frisches junges Mädchen mit Christbaumkugelaugen stellt sich vor. Ihre Stimme ist scharf und schmal wie eine Messerschneide. Den „Frühling in San Remo“ verzeiht man ihr noch, als sie aber dann ein lüsternes Chanson anstimmt, die rechte Augenbraue hochzieht, die Stirne in Falten legt und mit dem Finger auf einen älteren Herrn deutet, hat sie beim Publikum die „falsche Taste“ erwischt. *

Der dritte Sänger verfügt mit Abstand über das fühlendste Herz am Platz. Beginnend in hohem Diskant, gleitet er, wie geschmiert, in die Abgründe des Basses, um dann mit gequältem Nasentenor die Mitteilung zu machen, er sei „heute ja so verliebt“.

Gellende Pfiffe, schallendes Gelächter sind das Echo vom Gartenzaun her. Mit funkelnden Augen dreht sich der Sänger während einer Schnaufpause um und droht den unverständigen Kunstbetrachtern mit der geballten Faust: „Wart’s nur, wenn i fertig bin!“

Den Reportern erklärt er, er habe der Liesl Karlstadt vorgesungen, die hätte allerdings gemeint, er solle lieber ein Gedicht vortragen. Das Lied mit der endlosen Endsilbe „andlandland!…“ gibt ein mehlweißes Bäckerstöchterchen zum Besten. Bei der zweiten Strophe fängt sie an zu zittern, zuerst mit den Händen, dann mit den Beinen, zuletzt auch noch mit der Stimme. Dann faltet sie die Hände krampfhaft über der Brust, als versuche sie, eine harte Walnuss aufzudrücken.

„Komm zurück“ heißt das Lied. „Mhm“, bemerkt ein grauhaariger Ober, höflich bezugnehmend auf den Text, „des mecht i a amoi dalebn, drei so junge Spritza san ma heit scho wieda durch mit da Zech.“ *

Im Stechschritt mit gleichzeitig vorgeworfenen Armen kommt der nächste anmarschiert. Als er in seiner Nervosität sogar die Hand zum Deutschen Gruß heben will, fängt sie ihm der Conférencier gerade noch geistesgegenwärtig ab. Dann lässt als Einlage ein richtiggehender Gesangsschüler seinen beachtlichen Bass vernehmen. Wie er mit seiner Stimme in den „tiefen Keller“ hinabklettert, rümpft er die Nase, als wäre er in etwas hineingetreten.

Darauf bewegt ein blasses, schüchternes Mädchen mit den gesungenen Worten „Wer die Heimat liebt“ sichtlich die Gemüter. Sie wird abgelöst von einem jungen Mann mit Gitarre, der in den beginnenden Regen hinein eine Beschreibung des sonnigen Südens schmettert.

Schließlich kreuzt noch ein Gymnasiast mit Brille und blonder Wasserwelle auf und holt sich mit dem Gesang „Schön ist die Nacht“, trotz der zunehmenden Bewölkung, den ersten Preis, einen riesigen Blumenkorb.

„Des sag i dir, Yvonne, da hättst aa mitsinga kenna mit dene Vögl“, stellt ein unnatürlich bleicher Kavalier seiner Braut gegenüber fest und führt die Widerstrebende in einen dunklen Seitenweg des Englischen Gartens.

