AZ-Serie zu Sigi Sommer Blasius bei den Intellektuellen

Dann beginnt die Diskussion. „Die luziden Sphären des zentrifugalen Bewusstseins liegen in der Kleinhirnpflege!“, sagt der Flaschenkopf mit dem vielseitigen Kammgarnkleid und greift sich schmerzhaft in die Hüften, als wollte er seine Gallensteine am Abwandern verhindern. „Ja, das wäre eben das Sublime am Prokrustesbett!“, entgegnet ihm der möblierte Eros in Ketten. Daraufhin richten sich sämtliche Augenpaare fragend auf Blasius, der in seiner Not verlegen stottert: „Ungemein ökonomisch und vis-à-vis.“ – „Ja, das ist es, das ist die Agogik der zentrifugalen Tiefenpsychologie!“ ruft der Hirnpinselkreis begeistert und erlöst.