Sind notorische Betrüger einfach nur gierig?

Sich zu bereichern ist nicht die einzige Motivation. Dem Betrüger geht es auch darum, wie weit er mit der Täuschung gehen kann. Ihn reizt es, die Grenzen auszutesten. Sein eigentliches Motiv ist Neid auf andere Menschen, die es vermeintlich besser haben und das will er ihnen wegnehmen.

Woher kommt das?

Oft sind das Muster aus der Kindheit. Viele hatten einen bedürftigen Elternteil und haben früh gelernt, was es zu tun gilt, um dessen Bedürfnisse zu erfüllen. Betrüger sind Experten im Erkennen von Bedürfnissen und Wünschen. Sie sind meist ausgezeichnete Menschenkenner.

Was erkennen Sie bei älteren Menschen?

Viele ältere Menschen sind einsam. Sie freuen sich über jeden Anruf. Wenn sie glauben, dass ein Polizist anruft, fühlen sie sich gebraucht. Das erinnert sie an ihre frühere Leistungsfähigkeit. Sie freuen sich, dass sie helfen können. Es ist erwiesen, dass Helfen und Geben Glücksgefühle auslöst. Nicht umsonst heißt es: Geben ist seliger als Nehmen. Die Täter nutzen nicht nur das Vertrauen aus, das ihnen entgegengebracht wird. Sie filtern auch die Wunschvorstellungen und Bedürfnisse des Opfers heraus. Und dazu kommt, dass Ältere sehr anfällig sind für Autorität und Gehorsam.

Warum ist das so?

Ihre Erziehung ist von Gehorsam und Widerspruchslosigkeit geprägt. Wer traute sich schon damals, in der Schule wirklich nachzufragen, wenn etwas unklar war oder nicht verstanden wurde? Doch genau das Hinterfragen wäre eine gute Strategie, um Betrug vorzubeugen. Zudem sinkt das Misstrauen im Alter, weil die dafür zuständigen Gehirnareale nicht mehr so aktiv sind.

Was raten Sie potenziellen Opfern?

Ganz wichtig ist der Realitätscheck. Stellen Sie Kontrollfragen! Lassen Sie sich nicht darauf ein, wenn der andere sagt, dass etwas geheim bleiben muss. Es ist sehr wichtig, andere Menschen mit einzubeziehen. Meistens hat man ja schon ein komisches Gefühl. Sprechen Sie mit Verwandten, Freunden, Nachbarn oder auch mit dem Bankmitarbeiter über das, was der Fremde von Ihnen will. Rufen Sie den Anrufer nie über die Rückruftaste zurück, die Nummer kann manipuliert sein. Und die Polizei ruft nie unter der Nummer 110 an. Die Polizei wird Sie auch nie darum bitten, Geld oder Wertgegenstände zu übergeben. Im Zweifelsfall gehen sie direkt zur nächsten Polizeidienststelle und fragen nach!

