"Der ist schon perfekt"

"Ich sach’ zu meiner Frau, ich sach’, Gudrun, dieser Junge darf nicht mehr Dritte Liga spielen. Dat is’ Perlen vor die Säue. Jeder weitere Tag wäre ihm gegenüber eine Sauerei. Wie der trainiert, wie der spielt – das ist nicht normal. Diese Ruhe im Spiel! Diese Reife!" Gerland geht zu seinem Boss bei Bayern, Manager Hoeneß. "Ich sach’: Uli, der ist schon perfekt, der muss in die Bundesliga. Du musst den Vertrag mit dem Kleinen verlängern, so lange wie möglich – und dann ausleihen." Hoeneß hört auf den Mann, den sie Tiger rufen.

Doch keiner will Gerlands Riesen mit der Knirps-Statur ausleihen. Meyer nicht, manch andere nicht. "Den habe ich angeboten wie Sauerbier", erinnert sich Gerland in der AZ. "Ein Bundesliga-Manager wollte sogar Fahrgeld von mir zurückhaben, weil ich ihm den Spieler empfohlen habe. Als ich den ein paar Jahre später in Berlin wieder getroffen habe, bin ich hin, zücke meine Brieftasche und sage: Junge, wie viel Fahrgeld wolltest du haben für meine Lahm-Empfehlung?"

Erstes Bundesliga-Spiel in Rostock

Nur Felix Magath hört auf den Tiger. Der VfB-Trainer fragt Gerland: "Was kann der denn spielen?" Dessen Antwort: "Alles. Rechter Verteidiger, linker Verteidiger, rechtes Mittelfeld, zentrales Mittelfeld." Der Deal ist perfekt, zwei Jahre Leihe. Im August 2003 bestreitet Lahm im VfB-Trikot sein erstes Bundesliga-Spiel in Rostock, nach seinem ersten Champions-League-Spiel mit den Württembergern gegen Manchester United will ihn Coach Alex Ferguson sofort verpflichten – keine Chance. Magath formt Lahm zu einem der besten Linksverteidiger der Liga, am 18. Februar 2004 debütiert er beim 2:1 in Kroatien in der Nationalmannschaft.

Teamchef Rudi Völler stellt ihn – natürlich – in die Startelf. Im Sommer 2005 kehrt Lahm zu Bayern zurück. Der Rest ist Geschichte, eine einzige Erfolgsgeschichte. Gerland ist traurig, dass Lahm jetzt aufhört. "Sehr schade – vor allem für die Fans. Philipp hätte noch ein, zwei Jahre auf höchstem Niveau drauf. Ein großer Verlust."

Keine Torgefahr

Und wenn Sie ihn kurz loben könnten, Tiger? "Philipp hat von 2001 bis heute überragend gespielt. Unspektakulär, kaum Fehler. Er sieht auf dem Platz alles, er riecht jede Gefahr. Er bringt einen Mitspieler nie durch einen schlechten Pass in Schwierigkeiten. Er hat nie Mist gebaut, hat anderen geholfen, war stets pünktlich, immer ein Vorbild. Jedes Training, jedes Spiel – er wollte immer gewinnen. Einer der besten Fußballer Deutschlands." Danke. Ein Kritikpunkt? "Er hätte torgefährlicher sein können." Da lacht Gerland.

