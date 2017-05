AZ: Herr Heynckes, heute bestreitet Philipp Lahm sein letztes Spiel als Fußballprofi. Das größte Spiel im Bayern-Trikot fand 2013 in Wembley statt. Sie waren Lahms Trainer im Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund beim 2:1-Sieg. War er in diesen großen Spielen eigentlich immer so cool, wie er wirkte?

JUPP HEYNCKES: Ich erinnere mich, dass Philipp nach dem Spiel zu mir kam, wir lagen uns vor Freude in den Armen, und er sagte: Trainer, in den ersten 20 Minuten war ich so nervös, die ganze Mannschaft, weil der Druck so immens war. Ich konnte das verstehen: Jeder in der Mannschaft hatte den große Wunsch, den Pott endlich zu gewinnen.