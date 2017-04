Immer mehr Linien werden eingestellt, weil sie angeblich "verbotener Parallelverkehr" zu den U-Bahnen seien, etwa die Linie 17 – die es heute wieder gibt, sogar verstärkt durch die Linie 16. Auch die 27 soll weichen – heute ist sie trotz Verstärkung durch die 28 teils rappelvoll. Linien wie die 22, die wichtige Verbindung zwischen Schwabing und Sendling, fallen weg. Und bei jeder Stilllegung werden sofort die Gleise herausgerissen und die Oberleitungen abgebaut.

Münchner wollen ihre alten Tramlinien zurück

Aber die Münchner wollen das nicht. Als die AZ fragt, was sich die Bürger von der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) wünschen, heißt es: alte Tramlinien zurück! Es formieren sich Bürgerinitiativen für den Erhalt und den Ausbau des Tramnetzes. Und manche Münchner sind sogar ganz aufopferungsvoll in ihrer Liebe zur Tram, engagieren sich existenziell, so zum Beispiel ein gewisser Hans Pollitzer.

Er ist Trambahn-Fan und sammelt alles, schließlich auch Waggons. Das geht nur über Mittelsmänner, weil die Verkehrsbetriebe, so hat er es erzählt, die Wagen lieber verschrotten lassen, als sie ihm zu verkaufen. "Die Städtischen Verkehrsbetriebe versuchten nämlich, die Straßenbahn mit Lügen, falschen Gutachten, ja sogar durch Zerstörung eines noch verbliebenen Depots zu ruinieren", sagt Karl Klühspies, Autor des Buches "München nicht wie geplant" dazu. Es sollte kein Zurück geben. "Sogar die Museumswagen sollten verschrottet werden, um der nostalgisch gesinnten Bevölkerung auch noch die Erinnerung an die Tram auszulöschen."

Weil Pollitzer die Wagen nur gegen eine hohe Gebühr in alten, abbruchreifen Hallen der Verkehrsbetriebe lagern darf, muss er sie irgendwann auf ein Feld nahe Fürstenfeldbruck stellen. Dort werden sie von Vandalen zerstört. Was für eine bittere Schändung einer Liebe. "Heute stehen Teile der Sammlung Hans Pollitzers im Museum der MVG", sagt Karl Klühspies. "Bis heute wird das aber nicht richtig gewürdigt."

Als immer mehr Bürger über den Wegfall von Linien klagen, immer mehr auf die Abschaffung ihrer lieben Tram schimpfen, da merkt es die Stadtpolitik dann doch. Und handelt. "Geheimes Gutachten belegt: Die Münchner Tram fährt doch bis ins Jahr 2000" – so titelt die AZ am 26. November 1985. Der Stadtrat hat prüfen lassen, ob es sich nicht doch noch rentiert mit der Tram. Und, schau her: Am 9. Juli 1986 fällt der Stadtrat den Grundsatzbeschluss, dass es doch was ist mit der Straßenbahn. Jahrelanger Protest hat die Tram gerettet.

Treue zählt halt doch was, das haben die Münchner bewiesen. Und seither blüht die Liebe wieder so richtig auf, ob in Steinhausen oder bei der geplanten Tram-Westtangente, die das aktuelle SPD-Stadtoberhaupt Dieter Reiter unbedingt will. Auch ihn hat halt die Tram-Amore erwischt.

