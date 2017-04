AZ-Serie "München nicht wie geplant" Teil 5: Schauplatz Schwabing - Bürger gegen die Bauwut

München - Es mag an der Universität liegen, am Künstlerflair des Viertels, am Mythos, den man auch ein bisserl leben muss, wenn man hier wohnt – an all dem mag es also liegen, dass in Schwabing und im Univiertel der Maxvorstadt schon ein besonderer Schlag haust. Einer, der meist eine Meinung hat und sie noch öfter zeigt, vor allem, wenn es um den eigenen Lebensraum geht. Hier leben eindeutig Bürger mit besonders viel Protestkultur. Und zwar mit einer, die besonders medienwirksam ist.