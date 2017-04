AZ-Serie "München nicht wie geplant" Teil 4: Die Retter ihrer Stadtviertel

Das Lehel soll Kerngebiet werden, nicht mehr bloß Wohnviertel. Das provoziert Kritik. Nachdem die Stadtpolitik schon bei der Diskussion um die Untertunnelung des Prinz-Carl-Palais gemerkt hat, dass die Bürger mitreden wollen, sollen diese nun beteiligt werden. Was aber nur mäßig klappt.

Zwar wird das Münchner Forum, in dem Architekt und Autor Karl Klühspies sowie Mitstreiter wirken, beauftragt, die Bürger vor Ort über das Projekt zu informieren und Ideen zu sammeln. Zum ersten Mal in der deutschen Stadtplanungsgeschichte gibt es für so etwas sogar kommunales Geld.

Bloß bringt’s wenig, sagt Klühspies im Nachhinein: "Die Versuche, der Bevölkerung ein Mitspracherecht einzuräumen, scheiterten am nicht zu übersehenden, trickreichen Widerstand der Verwaltung." Es gibt viel Diskussion, aber wenn es dann etwa konkret um die Rücknahme der Ausweisung von Kerngebieten geht, mauert das Planungsreferat. Und trotzdem hat der Protest eine Wirkung: Das Viertel wird nicht so zerlegt, wie geplant, der Altstadtring Süd wird nicht gebaut und Sozialpläne für die Bevölkerung werden künftig Standard im Planungsverfahren für Viertelsanierungen.

Es geht nicht nur um die eigene Straße, sondern ums Erbe der Stadt

Denn in den folgenden Jahren sind weitere Viertel um den Stadtkern dran. In den Siebzigern soll etwa Haidhausen durch Abbruch moderner werden, eine Schnellstraße droht den Stadtteil zu zerreißen und sowohl Max-Weber- als auch Wiener Platz verschwinden zu lassen.

Eine Bürgerinitiative formiert sich, Promis und Medien helfen dazu. So schreibt zum Beispiel Schauspieler Jörg Hube in der AZ gegen den geplanten Bau, Künstler werben auf Veranstaltungen für die Anliegen der Bürger. Jetzt, rund zehn Jahre nach den ersten Bürgerinitiativen, ändert sich wieder etwas am Protest: Es sind nicht mehr nur die unmittelbar Betroffenen, die einen Aufstand machen, sondern auch Münchner aus anderen Vierteln, die unterstützen wollen. Der neue Bürgerprotest ist solidarischer – und er schaut auch auf die Entwicklung der Stadt als Lebensraum, nicht nur auf die eigene Straße.

Und auch ein bisserl auf das Erbe der Stadt. Etwa auf die Herbergshäusl in Haidhausen oder bei der Viertelsanierung im Westend Ende der Siebziger Jahre das Hauberrisser-Haus in der Schwanthalerstraße und die Hackerbrücke. Beiden wäre es nämlich fast drangegangen.

Die Hackerbrücke hätte laut Verkehrsplan abgerissen werden sollen, das Hauberrisser-Haus ebenso. Auch Gründerzeithäuser in der Trappentreustraße sind damals vom Abriss bedroht. Das Baureferat will dort eine Aufständerung des Mittleren Rings in der Trappentreustraße – also etwa so wie heute am Candidplatz. Doch wieder gibt es Protest. Die Häuser seien Baudenkmäler der Gründerzeit, heißt es.

Nun ist die Meinung der Bürger nicht mehr zu überhören

Und der Protest von Bürgern und der Lokalpresse hat Erfolg: Statt einem Highway auf Stelzen gibt es den Trappentreutunnel, die Baudenkmäler werden erhalten. Es ist nun um das Ende der 80er Jahre – und die Bürgermeinung bei der Stadtplanung kaum mehr zu überhören. Spätestens jetzt ist aus den Sorgen von Anwohnern eine öffentliche Diskussion darüber geworden, wie die Menschen in München wirklich leben wollen.

