AZ-Serie München 1968: Parolen, Phrasen, Sponti-Gehabe

Bild, Merkur, SZ, AZ: Die Rolle der Medien

Allgemein aber schimmerte bei den Münchner Kollegen, wenn man sie später nach ihrer Einschätzung des Geschehenen befragte, bei viel Positivem doch auch Skepsis durch. So etwa bei Joachim Kaiser im November 2007. Nach Professoren-Art auf- und abgehend in seiner kleinen Redaktionsstube in der Sendlinger Straße, diktierte mir der gleichaltrige, inzwischen verstorbene Journalist ins Notizbuch: "Im Gegensatz zu vielen jüngeren Intellektuellen und Redakteuren war ich, wie auch etwa Günter Grass, der APO gegenüber sehr distanziert. Das hatte schlicht politische Gründe: Die damals aufkommende Herabwürdigung des parlamentarischen Systems quasi zur ,Quasselbude’ hat mich, den damals 40-Jährigen, doch sehr an Goebbels erinnert. Außerdem hat mir der Frontalangriff auf die ,Ordinarien-Universität’, der zum Teil freilich berechtigt war, grundsätzlich nicht gefallen. Denn das deutsche Bildungssystem der Hochschulen, das schon zwischen 1880 und 1925 als eines der besten der Welt galt, war auch in den 60er Jahren – das sage ich jetzt als Professor – jedenfalls besser als das, was wir seit den 70er Jahren haben, nämlich höchstens noch Mittelklasse."