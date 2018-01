Sie entzünden Knallfrösche, werfen Blumen, Konfetti und Luftschlangen und rufen: "Unter den Talaren der Muff von tausend Jahren". Es geschieht, als dem neuen, konservativen Rektor Nikolaus Lobkowicz von Ministerpräsident Alfons Goppel die Amtskette umgehängt wird. Das stört doch sehr.



Heinz Koderer, Häuptling dieser Stadtindianer, steht vor seinem 28. Geburtstag. Er war Meisterschüler von Professor Ernst Geitlinger, der in der Nazi-Zeit die subversive Künstlergruppe "Roter Reiter" gegründet hatte. Heinz hat sein Studium an der Akademie der Bildenden Künste abgeschlossen und beschlossen, sich in den weltweiten studentischen Kampfbund gegen Kriege, Notstandsgesetze, Autoritätshörigkeit und braune Reste oder Wiedergeburten einzureihen. Ihm passt beispielsweise nicht, dass an seiner Lehranstalt der Hermann Kaspar wirkte, der Hitlers Fest- und Feldzüge künstlerisch verbrämt hat.



Anfang 1968 besorgt Koderer, angeblich für einen Filmdreh, von einem Kostümverleiher mehrere Uniformen aus der Kleiderkammer des Polizeipräsidiums. In dieser Maskerade erscheint er am 10. Januar mit fünf Spezln in zwei Uni-Hörsälen, wo gerade Vorlesungen stattfinden. Die falschen "Ordnungshüter" werden schnell erkannt und als Ordnungsstörer verjagt. Dabei wollten sie doch nur einen Vorgang "thematisieren", den sie kurz vor Weihnachten bei einem "Teach-in" in der Aula erlebt hatten: "Die illegale Anwesenheit von Polizisten und Spitzeln in der eigentlich autarken Hochschule". Echte Polizisten vom Erkennungsdienst fotografieren die falschen.



Der Verfasser dieser Zeilen verfolgt all das als Lokalreporter. Und am 18. April sehe ich die Rädelsführer vor Gericht wieder: Koderer und Alois Aschenbrenner tragen Lenin-Orden, ein Eisernes Kreuz am roten Band, Mao- und Anti-Springer-Plaketten am Jackett. "Genosse Vorsitzender," redet der Hauptangeklagte den Vorsitzenden an und beantragt, er möge sich selbst ablehnen. In der Pause schleudern die Revoluzzer Sitzkissen ins johlende Publikum, Koderer packt seine Brotzeit aus.