Das fast weltweit und mehrjährig gespielte Revolutions-Spektakel hat natürlich seine Hauptdarsteller. In München, einer der Hauptbühnen, sind es nur einige wenige, und die sind oder wurden bei weitem nicht so berühmt oder in der bürgerlichen Welt berüchtigt wie beispielsweise Dany Cohn-Bendit in Paris, Rudi Dutschke in Berlin oder Jochka Fischer in Frankfurt (von Che Guervara in Cuba gar nicht zu reden).