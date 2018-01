Im Bundesliga-Duell mit 1899 Hoffenheim erzielte er seinen ersten Bundesligatreffer, doch ungleich wichtiger waren seine beiden Tore im DFB-Pokal: In der Zweiten Runde schoss er die Wölfe gegen Hannover 96 weiter, im Achtelfinale gegen den 1. FC Nürnberg (2:0) brachte Uduokhai den VfL in der Verlängerung in Führung.

Aus dem Löwen Uduokhai wurde ein Wolf, aus dem jungen und hochtalentierten Mann ein Bundesliga-Verteidiger - Stichwort:Shootingstar! Und der Weg des Felix Uduokhai ist noch längst nicht vorbei: Sogar der FC Arsenal London soll bereits angeklopft haben...

