Daniel Bierofka enttäuscht von Engls Abgang

Nach den ersten Erfahrungen an der Seite von den Keepern Stefan Ortega, Jan Zimmermann und Vitus Eicher, der kurz darauf zum 1. FC Heidenheim wechseln sollte, erwies sich Sechzigs Abstieg zunächst als Chance für Engl: Nachdem Bierofka den Laden nach dem bitteren Gang in die Regionalliga irgendwie zusammenzuhalten versuchte, plante er auf der Torhüter-Position mit dem Youngster, der in der U21 zur Stammkraft avanciert war.