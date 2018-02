AZ-Serie der Ex-Löwen - Teil 13 Fanol Perdedaj: Der Fast-Rückkehrer

München - Fanol Perdedaj und der TSV 1860 - das wollte in der Zweiten Liga nicht so recht zusammenpassen. Gekommen im Sommer 2016 unter Kosta Runjaic als Akteur mit Bundesligaerfahrung, wurde er bei den Sechzgern meist von seiner eigentlichen Position im defensiven Mittelfeld nach rechts hinten in die Viererkette beordert.