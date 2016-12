AZ-Serie Blasius von Sigi Sommer: La Paloma

Da ruft ihr die Nachbarin, die das Idyll eine Weile beobachtete, vom Fenster aus zu: „Geh Frau Wieslberger, wos blong S’ Eahna denn, des Deibal werd ja do nimma, des frisst höchstens d’ Katz! Wann S’ g’scheit san, nacha brotn S’ as Eahna soiba“. Die Wieslbergerin weist das Ansinnen entrüstet zurück: „Wos, so a arms Viechal ko ma do net einfach umbringa, Frau Reiter - und dro is ja aa nix“, fügt sie nachdenklich hinzu. Dann legt sie das Täubchen in ihre blaugestreifte Schürze und verschwindet im Hausgang.